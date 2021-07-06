Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Появилась форма заявления о предоставлении вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Имущественный вычет
Версия для печати

Утверждены новые формы бланков, которые будут применяться при предоставлении вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке. Приказ от 01.06.2021 № ЕД-7-11/535@ опубликован 5 июля и вступит в силу через десять дней.

С 21 мая 2021 года в упрощенном порядке можно получить имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке, а также инвестиционный вычет в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) средств. Вычет будет предоставлен быстрее, чем раньше, и без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов.

 В приказе три формы:

  • заявление (и формат) о получении налогового вычета по НДФЛ в упрощенном порядке;
  • сообщение о невозможности получения имущественного вычета;
  • сообщение о невозможности получения инвестиционного вычета.
Налоговые вычеты в упрощенном порядке будут представляться налогоплательщикам с помощью сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

Перечень банков — участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.

По факту поступления сведений от банков, налогоплательщикам в Личный кабинет направляется специальное сообщение о предоставлении налогового вычета в упрощенном порядке.

По результатам рассмотрения сведений, налоговый орган направляет предзаполненное заявление для его подтверждения либо сообщение о невозможности получения налогового вычета в упрощенном порядке с указанием соответствующих причин.

Упрощенный порядок не отменяет возможности получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов в обычном порядке — путем представления декларации 3-НДФЛ.

Калькулятор расчета вычета по НДФЛ подскажет, сколько вам должно государство.

 Вы можете быстро рассчитать размер налогового вычета при покупке квартиры, оплате лечения или обучения.

 

При необходимости вы сможете обратиться к специалистам компании НДФЛка, которые помогут вам вернуть деньги.

Подборка полезных мероприятий

Разместить