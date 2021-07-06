Появилась форма заявления о предоставлении вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке

Утверждены новые формы бланков, которые будут применяться при предоставлении вычетов по НДФЛ в упрощенном порядке. Приказ от 01.06.2021 № ЕД-7-11/535@ опубликован 5 июля и вступит в силу через десять дней.
С 21 мая 2021 года в упрощенном порядке можно получить имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение жилья, уплату процентов по ипотеке, а также инвестиционный вычет в сумме внесенных на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) средств. Вычет будет предоставлен быстрее, чем раньше, и без декларации 3-НДФЛ и пакета подтверждающих документов.В приказе три формы:
- заявление (и формат) о получении налогового вычета по НДФЛ в упрощенном порядке;
- сообщение о невозможности получения имущественного вычета;
- сообщение о невозможности получения инвестиционного вычета.
Перечень банков — участников будет актуализироваться в специальном разделе на сайте ФНС.По факту поступления сведений от банков, налогоплательщикам в Личный кабинет направляется специальное сообщение о предоставлении налогового вычета в упрощенном порядке.
По результатам рассмотрения сведений, налоговый орган направляет предзаполненное заявление для его подтверждения либо сообщение о невозможности получения налогового вычета в упрощенном порядке с указанием соответствующих причин.
Упрощенный порядок не отменяет возможности получения имущественных и инвестиционных налоговых вычетов в обычном порядке — путем представления декларации 3-НДФЛ.
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