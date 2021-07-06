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Бывший глава ФНС посоветовал IT-компании вывести в отдельную структуру разработку ПО. А как на это потом посмотрят налоговики?

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Рубрика Дробление бизнеса
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Премьер Мишустин посоветовал представителю IT-компании, по сути, раздробить бизнес для получения налоговой льготы. А именно, разработку ПО вывести в отдельную структуру, чтобы оборот от разработки составил не менее 90%.

Видеозаписью поделились в телеграм-канале «Мытарь».

Там представитель IT-компании рассказывает Мишустину о том, что у них не получилось воспользоваться налоговой льготой для разработчиков ПО. В ответ Мишустин ему подсказывает, что оборот от разработки должен составлять 90%.

И далее рекомендует разработчиков вывести в отдельную структуру, тогда они смогут льготами воспользоваться.

И заодно пообещал связаться с главой Минцифры, чтобы он на эту компанию вышел.

«Обороты от разработки 90% должны быть... Если вы разработчиков выведете в соответствующую одну структуру, у вас получится. В этом и смысл поддержки был — чтобы разработка была отделена. Иначе... не будет поддержки разработчиков. Я попрошу министра цифры с вами связаться и поговорить. Тем более вы резиденты», — сказал Мишустин.

Цитата по «ТАСС».

На «Клерке» об этих льготах писали — это пониженная ставка по налогу на прибыль и пониженная ставка по страховым взносам.

Вот само видео:

Авторы канала снабдили его ироничной подписью:

«Дробление бизнеса? Нет, не слышали. Интересно, а как посмотрят на подобную „структуру“ налоговики в рамках ст. 54.1 НК?».

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