С 1 января IT-компании смогут воспользоваться дополнительными льготами

ФНС на своем сайте напоминает о том, что с 1 января 2021 года компании-разработчики программ ЭВМ вправе применить пониженную ставку по налогу на прибыль в 3 вместо 20 % и пониженный тариф по страховым взносам — 7,6 вместо 14 %.

Освобождение по НДС сохранится в отношении программ ЭВМ, включенных в единый реестр российских программ. Таким образом, льготой по налогу на прибыль и страховым взносам вправе воспользоваться разработчики программ ЭВМ, а освобождение по НДС распространяется не только на разработчиков, но и на прочих участников цепочки поставки программного обеспечения.

Чтобы воспользоваться льготными ставками и тарифами, организации нужно выполнить несколько условий. Так, компания вправе применять пониженную ставку по налогу на прибыль и пониженный тариф по взносам, если получила документ о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий. При этом ее доход от реализации программ ЭВМ и сопутствующих услуг должен составлять не менее 90 % от всех доходов, а численность сотрудников — не менее семи человек. Для применения освобождения по НДС программа ЭВМ должна быть включена в единый реестр российских программ.

📌 Реклама

Кроме этого, при применении IT-льгот действует общее условие — программа ЭВМ не используется клиентом для размещения рекламы и поиска продавцов или покупателей. Примеры ситуаций, при которых действуют или не действуют льготы, предусмотренные IT-маневром, привел Минфин России в письме от 18.12.2020 № 03-07-07/111669, которое было направлено по системе налоговых органов письмом ФНС России от 24.12.2020 №КВ-4-3/21326.

Еще одно изменение законодательства, также действующее с 1 января 2021 года, позволит IT-компаниям, реализующим программы ЭВМ не на территории Российской Федерации, принимать к вычету суммы НДС по рекламным и маркетинговым услугам, связанным с такой продажей.

Но не все так красиво, как рассказывает ФНС. Есть и такое мнение: Налоговый маневр разрушит IT-компании или выдавит их из России. Что делать?