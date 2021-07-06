💻 Какого оператора ЭДО выбрать? Бухгалтеры делятся мнениями

Бухгалтеры выясняют, какой оператор электронного документооборота лучше, удобнее, ну и по цене приятнее. Мнения, как и следовало ожидать, сильно разделились. Кому вопрос цены важен, кому удобства. А кто-то, возможно, просто привык за 15 лет использования.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Хочу услышать мнения коллег по различным операторам ЭДО! Кто каким пользуется? Плюсы и минусы? А то что-то в последнее время наш Тензор (СБИС) прям бесит меня. Проблем раньше с ними не было. У меня по всем организациям тариф „Легкий“ был установлен. И контрольные соотношения проверялись и в статистику отчеты отправлялись.

Сейчас же в этот тариф не входит ничего, кроме самого ЭДО. За все эти опции сейчас доп. доплаты. Как ежегодно права доступа продлять с ним, глаз да глаз нужен, обязательно в счёт включат какую-то не нужную нам позицию.

С их менеджером общаюсь, так меня постоянно, не покидает ощущения что меня пытаются обмануть».

В комментариях, как и следовало ожидать, мнения разделились. Кто-то за СБИС:

«А я ни с кем кроме СБИСа не могу, сейчас вот по одной фирме „Контур“ и я опять как в лабиринте :-(. Жду, когда оплаченный период закончится и на СБИС перейду».

Кому-то «Контур» по душе:

«Мне Контур ближе всех, но может и привычка просто».

А кому-то «Астрал»:

«Астрал! Все в 1С и нет проблем».

Или еще довод за «Астрал»:

«1С.Отчетность. Пользовалась СБИС, Контуром и еще одним древним... забыла, короче. 1С.Отчетность (Астрал) — самый удобный для меня».

Или снова за «Контур»:

«Работаю с Контуром с 2003 года. Была одной из первых в городе, опробовавших электронную сдачу отчетности. Работаю с ними до сих пор, стало быть почти двадцать лет. Никогда и ни в чем не было проблем. А если и были какие-то вопросы, решаю их либо через личного менеджера, либо через онлайн-поддержку (предпочитаю онлайн-чат)».

Кто-то за «Контур», но сетует на доровизну:

«Контур очень нравится. Интерфейс удобный, не приходится вручную дублировать номера и тип документов, легок в установке и эксплуатации, но вот цена на минимум для ООО на УСН вдвое дороже, чем в Такскоме. Скидку можно выбить, но все равно будет дороже, чем в Такскоме. Поэтому пока в Такскоме, но попробую в конце года запросить скидку в Контуре, была там прекрасная менеджер... а вдруг».

А вот и за «Такском» довод:

«Такском с 2010. В разных вариантах — и как уполномоченная бухгалтерия и отдельно. Техподдержка всегда идёт навстречу и всегда помогает. Квитанции можно скачать в любой момент, даже если оплату просрочил случайно».

И еще довод за «Такском»:

«Работала с Такском, потом перешла на СБИС. Совсем не понравилось. По мне — не по уму сделанная программа. Но это было давно, возможно все изменилось. Вернулась обратно в Такском. Все просто, ничего лишнего. Очень довольна. Работала ещё с Астралом — тоже не понравилась ни структура ни логика программы».

Еще упомянули «Сферу» от Сбера:

«Ушла с Тензора в Астрал. Ценник понравился, всё остальное — нет. 4 года, как остановилась на Контуре. Для ИП на УСН пробую Сферу от Сбера — дёшево, но сам процесс настройки и подключения выбесил».

Кто-то еще про Бухсофт хорошо озывается:

«Бухсофт, несколько лет уже отправляем, норм. Никаких флешек и крипто не надо».

Самое интересное, что больше всего хвалили и упоминали «Контур».