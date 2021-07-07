❗ В законе пропишут МРОТ на 2022 год

С 1 января 2022 года МРОТ будет 13 617 рублей, что составляет 42 % величины медианной заработной платы за 2020 год (32 422 рубля, по данным Росстата).

Проект с такими данными накануне вечером опубликован на федеральном портале.

Поправки вносятся в Федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда».

Повышение МРОТ по отношению к действующему в этом году (12 792 рубля в месяц) составит 825 рублей (рост на 6,4 %).

Поясним, начиная с 2021 года МРОТ на очередной год устанавливается федеральным законом в текущем году и исчисляется, исходя из величины медианной заработной платы, рассчитанной Росстатом, за предыдущий год (то есть в 2021 году принимается закон об установлении МРОТ на 2022 год исходя из медианной зарплаты за 2020 год).

С 2021 года соотношение МРОТ и медианной заработной платы устанавливается в размере 42 %.

Соотношение МРОТ и медианной заработной платы пересматривается не реже одного раза в пять лет исходя из условий социально-экономического развития РФ.

При этом МРОТ на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год и не ниже МРОТ, установленного на текущий год (12 792 рубля в месяц).