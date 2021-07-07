Бесковидный режим и QR-коды для магазинов пока не планируют

Вопрос о введение QR-кодов для похода в магазин пока не обсуждается, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
«Одно дело — ограничение в ресторанах, совершенно другое — в торговле. Справиться с потоком людей, у которых надо отсканировать код, — достаточно сложное занятие, это может вызвать раздражение у людей», — отметил Евтухов.
Цитата по «Известиям».
Как отметил замглавы Минпромторга, сейчас наблюдаются высокие темпы вакцинации, можно говорить о выработке коллективного иммунитета. Поэтому пока не планируется вводить бесковидные режимы для магазинов, в том числе для непродуктовых.
Ранее на «Клерке» писали, что систему QR-кодов в Москве могут ввести еще и в торговле.