После индексации пенсий пенсионеры могут стать беднее

По подсчетам ПФР, в 2024 году средняя пенсия составит 20,4 тыс. рублей. Однако это вовсе не означает роста доходов пенсионеров, отметил первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов (КПРФ).

По его словам, в реальности из-за инфляции пенсионеры могут стать даже беднее.

«Если ПФР будет повышать каждый год средний размер пенсий не менее чем на 1000 рублей, то его прогнозы выглядят вполне реальными. Однако есть существенный вопрос о влиянии инфляции на реальный размер пенсий», — цитирует слова Щапова «РИА Новости».

В то же время, добавил он, большие вопросы возникают по поводу расчетов самой инфляции. Судя по ценам на продукты, она выше той, что транслирует Росстат.

Поэтому, по мнению депутата, есть сомнения, что в 2024 году пенсия в реальном выражении вырастет, как прогнозирует ПФР.

«Скорее всего, ее «съест» реальная, а не бумажная инфляция. Да, падение не должно быть катастрофическим — не в разы, но, скорее всего, пенсионеры на своих кошельках ощутят, что стали все же беднее», — считает он.