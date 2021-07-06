К 2024 году средняя пенсия превысит 20 тыс. рублей

К 2024 году в среднем неработающие пенсионеры будут получать 20 388 рублей в месяц.

Такие данные озвучены в материалах Российской трехсторонней комиссии по рассмотрению бюджета Пенсионного фонда России на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов:

«Среднегодовая численность получателей страховых пенсий, принятая при определении объема расходов, составила в 2022 году — 39,57 млн чел.; в 2023 году — 38,93 млн чел.; в 2024 году — 38,86 млн человек.

В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров составит в 2022 году 18 447 руб. (183,4% к ПМП), в 2023 году — 19 399 руб. (176,9% к ПМП), в 2024 году — 20 388 рублей (173,7% к ПМП)», — говорится в материалах.

Индексация размера пенсии по старости неработающих пенсионеров составит:

5,9% — в 2022 году;

5,6% — в 2023 году;

5,5% — в 2024 году.

Размер пенсионного коэффициента для неработающих пенсионеров в размере: