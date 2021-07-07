Отчеты о вакцинации все ближе, а у бизнеса до сих пор вопросы, где взять 60% привитых, из кого считать 30%, которых нужно отправить на удаленку, и что делать с теми, у кого медотвод.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«Вакцинируем 60% сотрудников, оставшихся 40% должны отстранить без сохранения зарплаты, если там медотведенные, то их на удаленку. Если там все просто не хотели прививаться, то они как уволенные для организации. Т.е. их не считаем в следующих расчетах.

Далее отправляем на дистанционку 30% от 60% привитых? Или медотведенные входят в эти 30% и тогда 10% из них и 60% привитых спокойно ходят на работу хватают по дороге вирусы и делятся ими друг с другом?

Логику этого процесса кто-то может объяснить?».

В комментариях пишут, что логики там нет:

«В логику наши главборцы с ковидлой не умеют от слова вообще, поэтому по умолчанию принимаем ее отсутствие.

Для расчета удаленцев берется вся масса тех, кто не привит двумя компонентами пятого или одним лайтом. 60% привитых первым спутником никак на расчет не влияют. На удаленку отправлять надо уже с 28.06, а отчитываться по первым 60% — до 15.07.

По смыслу трактовок, количество отстраненных отказников никак не влияет на объем душевой массы работников для расчета удаленцев.

Отстраненные остаются работниками организации и не являются „как уволенными“.

То есть лучше сейчас выяснить, сколько отказников и отведенных набирается и отправлять их по домам. Есть вероятность, что через пару недель признают удаленцев „не контактирующими“ и отстранять отказников уже не придется. Правда, скорее всего, это не прокатит для торговли (опт, розница, онлайн)».

Кто-то пишет, что лучше не дергаться пока:

«С учетом того, как они клепают свои указы, что то делать до 10 июля лучше не стоит».

Предыдущего комментатора поправляют, что не 10, а до 15 июля. А лучше, пишут, вообще не светиться:

«До 15.07. А лучше вообще не светиться. Не все же в прошлый раз сдавали отчеты по удаленщикам... Какие указы, такие и действия»

На это пишут, что кому нужно — им придется сдавать, им напомнят. А вот кому не напомнили — не советуют светиться.

«Кому нужно сдавать — тем пришло уведомление, как и обещали. Кому не пришло лучше не светиться и вопросов не задавать».

Кто-то спрашивает, будет ли штраф, если привить удалось только 40%:

«А если у нас не 60, а 40% привитых — так и подавать отчет? И ждать штрафа? Непривитые на удаленке. Можно уволить, конечно, но кто работать будет?».

У кого-то вообще один привитый, у остальных медотводы и один непривитый. Тоже штраф ждут:

«У нас 1 привитый, у 4-х медотвод и 1 непривитый. На удаленке все с прошлого года. По идее, тоже штраф должен быть. В отчете-то только один привитый будет».

А кто-то недоумевает, за что штраф:

«Ну вот и за что штраф? Что можно сделать? Государство не может заставить вакцинироваться, а работодатели типа могут... Бред, какой бред...».

Вот более обстоятельный комментарий:

«В указе сказано: обеспечить вакцинацию. Значит вы можете издать приказ о предоставлении оплачиваемого отгула для прохождения вакцинации и сообщить ближайшие пункты вакцинации. Настаивать на вакцинации директор не может, так как это вне его зоны ответственности.

Если сотрудник реализует своё конституционное право не участвовать в мед. эксперименте, то директор берёт с него письменное волеизъявления на этот счет и этот документ может предоставить в Роспотребнадзор.

Таким образом, работодатель выполнил указ об обеспечении вакцинации. Если работодатель издает указ об обязательное вакцинации, он нарушает Конституцию, а также Нюрбернский договор о недопустимости проведения экспериментов над человеком против его воли.

Своим обязательным приказом работодатель берёт на себя ответственность, в то время как власти не берут. Президент сказал, что обязательной вакцинации нет, и в указе тоже ни слова о обязанности. Отстранение от работы по ст 76 ТК незаконно и может быть легко обжаловано в трудовой инспекции или в суде.

Приостановить деятельности предприятия при наличии письменных разъяснений от сотрудников об отказе — тоже незаконно».

В общем, все примерно так: