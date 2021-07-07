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10% готовы уволиться с работы, если их заставят вакцинироваться

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Рубрика Общество. Люди. События
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10% опрошенных готовы уволиться с работы, если их заставят вакцинироваться. А 32% вообще не планируют прививаться.

А нам интересно знать ваше мнение.

Такие результаты показал опрос исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.

«Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину. А 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию. Наиболее категорично в этом вопросе выступают молодые сотрудники – 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке».

Цитата по «РИА Новости».

Основные причины отказа от прививки:

  • 24% - пугают побочные эффекты;
  • 15% - не доверяют российской медицине;
  • 13% - привитые тоже болеют;
  • 9% - срок действия вакцины слишком мал;
  • 7% - против любой формы принуждения.

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