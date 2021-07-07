10% готовы уволиться с работы, если их заставят вакцинироваться

10% опрошенных готовы уволиться с работы, если их заставят вакцинироваться. А 32% вообще не планируют прививаться.
А нам интересно знать ваше мнение.
Такие результаты показал опрос исследовательского центра сервиса Зарплата.ру.
«Среди работающего населения 32% опрошенных вообще не планируют делать вакцину. А 10% готовы уволиться, если работодатель будет требовать пройти обязательную вакцинацию. Наиболее категорично в этом вопросе выступают молодые сотрудники – 38% работников в возрасте до 24 лет готовы сменить работу в случае принуждения к прививке».
Цитата по «РИА Новости».
Основные причины отказа от прививки:
- 24% - пугают побочные эффекты;
- 15% - не доверяют российской медицине;
- 13% - привитые тоже болеют;
- 9% - срок действия вакцины слишком мал;
- 7% - против любой формы принуждения.