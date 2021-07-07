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Работник привился, но нет антител. Отстранять нельзя

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Рубрика Трудовые отношения
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Нельзя отстранять от работы сотрудника, который прошел вакцинацию, но у него не обнаружены антитела.

Вопрос в отношении работника, у которого отсутствуют антитела после вакцинации, задали на сайте Онлайнинспекция.рф. ПЦР-тест — отрицательный.

В Роструде отметили, что отстранять от работы такого сотрудника нельзя, так как отсутствие антител — не причина для отстранения.

В этом случае работодателю посоветовали проверить на подлинность принесенный работником документ о пройденной вакцинации.

Интересует только один вопрос, а что, после вакцинации надо еще и делать ПЦР-тест и тест на антитела? Или же работник приехал из отпуска и работодатель попросил справку?

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