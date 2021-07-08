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Через Госуслуги можно обжаловать решение трудинспекции

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Рубрика Проверки трудовой инспекции
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На Госуслугах заработал сервис для обжалования решений трудинспекций.

Об этом сообщается в информационном письме Роструда от 06.07.2021.

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Подать жалобу может:

  • физлицо;
  • ИП;
  • представитель или гендиректор компании.

Обращение направляется на имя руководителя ведомства, чье решение обжалуется. Например, жалобу на инспектора рассмотрит руководитель ГИТ, а жалобу на руководителя — замглавы трудинспекции в ЦА Роструда.

Срок рассмотрения — не более 20 рабочих дней. Но данный срок может быть один раз продлен также на 20 рабочих дней.

По итогам рассмотрения жалобы на электронную почту придет одно из следующих решений:

  • оставляет жалобу без удовлетворения;
  • полностью или частично отменяет решение контрольного (надзорного) органа;
  • отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью и принимает новое решение;
  • признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.
  • признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

К 2023 году планируется полностью перевести досудебные обжалования в электронный формат.

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