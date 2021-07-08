Через Госуслуги можно обжаловать решение трудинспекции

На Госуслугах заработал сервис для обжалования решений трудинспекций.

Об этом сообщается в информационном письме Роструда от 06.07.2021.

Подать жалобу может:

физлицо;

ИП;

представитель или гендиректор компании.

Обращение направляется на имя руководителя ведомства, чье решение обжалуется. Например, жалобу на инспектора рассмотрит руководитель ГИТ, а жалобу на руководителя — замглавы трудинспекции в ЦА Роструда.

Срок рассмотрения — не более 20 рабочих дней. Но данный срок может быть один раз продлен также на 20 рабочих дней.

По итогам рассмотрения жалобы на электронную почту придет одно из следующих решений:

оставляет жалобу без удовлетворения;

полностью или частично отменяет решение контрольного (надзорного) органа;

отменяет решение контрольного (надзорного) органа полностью и принимает новое решение;

признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.

признает действия (бездействие) должностных лиц контрольных (надзорных) органов незаконными и выносит решение по существу, в том числе об осуществлении при необходимости определенных действий.