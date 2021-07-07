ФНС будет определять нуждающихся в господдержке россиян по данным о доходах и имуществе.

Минтруд разработал поправки в Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ, сообщают «Известия».

«Предполагается реализовать подход, при котором при снижении уровня дохода семьи Федеральная налоговая служба инициативно передает по гражданину и членам его семьи информацию в Единую государственную информационную систему социального обеспечения, где информация дополняется сведениями о получаемых пособиях и пенсиях каждого члена семьи, рассчитывается среднедушевой доход и определяется степень нуждаемости для принятия решения об оказании дальнейшей поддержки».

В Минтруде планируют, что законопроект будет внесен в Госдуму до 30 сентября 2021 года, сообщает издание.

В настоящее время реализован механизм действий, когда получателям пособий не надо собирать справки о доходах для получения пособия, например, на детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно или на детей от 8 до 17 лет.

По заявлению на оформление пособия ответственное ведомство направляет запрос в ФНС для получения информации о доходах. Нововведение позволит быстрее и эффективнее выдавать господдержку нуждающимся.