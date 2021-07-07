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В июне доля маркированного мороженого и сыров в продаже составила 5 %

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Рубрика Маркировка товаров
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Доля маркированного мороженого и сыров, реализованных в рознице и выведенных из гражданского оборота, в июне 2021 года составила 5 % от всего объёма продаж таких товаров в натуральном выражении (шт).

Об этом свидетельствуют агрегированные обезличенные данные ИТ-компании «Платформа ОФД».

Средний чек затрат россиян на маркированное мороженое — 95 руб., в то время как во всей категории мороженого этот показатель на уровне 135 руб., на 2 % ниже, чем в прошлом году. Мороженого за июнь куплено на 23 % больше (в натуральном выражении — шт), чем в прошлом году в то же время.

Средний чек затрат на маркированный сыр в июне — 124 руб., в то время как во всей категории сыров — 154 руб., на 9 % ниже, чем в прошлом году. Сыра за июнь куплено на 10 % больше, чем в прошлом году в то же время

В топ-продаж маркированного мороженого вошли — традиционный пломбир в стаканчике, эскимо в шоколадной глазури, и сливочное мороженое со вкусом черники. Среди маркированных сыров россияне предпочитают — тильзитер, российский и ламбер.

Напомним, обязательная маркировка молочной продукции стартовала 1 июня 2021 с категорий «сыры» и «мороженое».

Со старта обязательной маркировки сыров и мороженого производители ввели в оборот 320,4 миллионов товаров. На сегодняшний день в системе зарегистрированы 2337 производителей из 85 субъектов России.

Больше всего в системе зарегистрировано производителей из Москвы — 186 предприятий. На втором месте Московская область, 119 компаний. В топ-5 регионов по количеству зарегистрированных производителей также вошли Санкт-Петербург (85 предприятий), Краснодарский край (74 компании) и Алтайский край (67 производителей)«, — отмечает руководитель товарной группы «Молоко» ЦРПТ Алексей Сидоров.

В августе этого года всем владельцам касс, реализующим маркированные товары, нужно перейти на обновленный формат фискальных документов, версии ФФД 1.2.

В сентябре также предстоит старт маркировки других видов «молочки», в связи с чем растет общая доля маркированной молочной продукции, выводимой из оборота посредством онлайн-касс и ОФД, — рассказывает Дмитрий Афанасьев, директор по продукту для массового рынка ИТ-компании «Платформа ОФД»

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