А есть организации, которым не пришло сообщение об обязательной вакцинации? Вот таким вопросом задаются московские компании.

В «Красном уголке бухгалтера» начали узнавать, а есть ли хоть одна компания, которая не увидела в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы:

«Коллеги, а есть московские организации, у которых в ЛК на мос.ру НЕ написана волшебная фраза "ваша организация относится к отраслям, которые должны обеспечить..." и дальше про обязательную вакцинацию?».

Как оказывается, у автора поста есть код деятельности по торговле, но только он – дополнительный. А основной – «производство строительных металлических ограждений».

Но при посещении личного кабинета юрлица обнаружилось, что и им нужно вакцинировать своих сотрудников.

Кто-то отметил, что торговли нет, но есть доставка:

«Вопрос тот же. Волшебной фразы не стоит. Код не основной, но есть курьерка».

Но не все так просто, на следующий день в личном кабинете комментатор также обнаружил такое требование:

«Вчера не разглядела, сегодня ест. Причём по всем, кого посмотрела».

А кто-то отметил, что даже не смотрел. А зря. Хоть ни одного ОКВЭД для населения нет, а сообщение о вакцинации – есть!

«Аналогично. Решила на всякий случай заглянуть на Мос.ру и... сюрприз. Причём у нас среди ВСЕХ кодов деятельности нет ни одного для населения. То есть вообще. Так что да, будить надо...»

Другие же за разъяснениями звонили на горячую линию. Но легче не стало. Есть в ЛК – вакцинируйте и сдавайте отчет.

«Такой же вопрос. ЛК на мос ру имеет такое сообщение и по ИП и по ООО на основании дополнительных ОКВЭД с торговлей. При этом сервис главбуха по проверке контрагентов говорит - все ОК, ваша отрасль не подпадает никуда и ни подо что.

При этом на горячей линии сказали, что если есть доп. ОКВЭД подпадающие - вакцинируйтесь и сдавайте отчеты, есть деятельность или нет».

А кто-то отметил:

«А почему вы решили, что сообщение в ЛК к чему-то вас обязывает? Есть нормативный акт, там написано, кто и что должен делать. А сообщение в ЛК таковым актом не является».

Но бизнес все-таки переживает. Никто не хочет штрафов или приостановления деятельности.

А кто-то все же прислушался к совету и отметил, что хочет написать письмо-отказ:

«Я сверила с перечнем видов деятельности в п.1.1. Постановления Главного сан. врача от 15.06 (на которое ссылается мэр), и ни намека на наши коды ОКВЭД - любые наши коды из выписки ЕГРЮЛ. Поэтому думаем писать отказ. Но вот удастся ли прикрепить туда pdf вместо xls - не уверена»

Другие же попробовали сдать отчет, хотя по ОКВЭД не попадают. И вот что получилось:

«Рассказываю. Сейчас попыталась отправить отчёт по юр. лицу, где один сотрудник, 100% вакцинировано. Деятельность юр. лица при этом не подпадает согласно п. 1.1. Результат: ваш отчёт не принят, потому что ваша организация отсутствует (па-бааам) в Торговом Реестре!».

Но все же нашел счастливчик, у которого нет сообщения о вакцинации в ЛК:

«У нас в личном кабинете написано, что сдавать отчёт не нужно, так как наша деятельность не подпадает по указ:)»

А у вас московская организация? Что написано в ЛК?