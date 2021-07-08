А есть организации, которым не пришло сообщение об обязательной вакцинации? Вот таким вопросом задаются московские компании.
В «Красном уголке бухгалтера» начали узнавать, а есть ли хоть одна компания, которая не увидела в личном кабинете на официальном сайте мэра Москвы:
«Коллеги, а есть московские организации, у которых в ЛК на мос.ру НЕ написана волшебная фраза "ваша организация относится к отраслям, которые должны обеспечить..." и дальше про обязательную вакцинацию?».
Как оказывается, у автора поста есть код деятельности по торговле, но только он – дополнительный. А основной – «производство строительных металлических ограждений».
Но при посещении личного кабинета юрлица обнаружилось, что и им нужно вакцинировать своих сотрудников.
Кто-то отметил, что торговли нет, но есть доставка:
«Вопрос тот же. Волшебной фразы не стоит. Код не основной, но есть курьерка».
Но не все так просто, на следующий день в личном кабинете комментатор также обнаружил такое требование:
«Вчера не разглядела, сегодня ест. Причём по всем, кого посмотрела».А кто-то отметил, что даже не смотрел. А зря. Хоть ни одного ОКВЭД для населения нет, а сообщение о вакцинации – есть!
«Аналогично. Решила на всякий случай заглянуть на Мос.ру и... сюрприз. Причём у нас среди ВСЕХ кодов деятельности нет ни одного для населения. То есть вообще. Так что да, будить надо...»Другие же за разъяснениями звонили на горячую линию. Но легче не стало. Есть в ЛК – вакцинируйте и сдавайте отчет.
«Такой же вопрос. ЛК на мос ру имеет такое сообщение и по ИП и по ООО на основании дополнительных ОКВЭД с торговлей. При этом сервис главбуха по проверке контрагентов говорит - все ОК, ваша отрасль не подпадает никуда и ни подо что.
А кто-то отметил:
«А почему вы решили, что сообщение в ЛК к чему-то вас обязывает? Есть нормативный акт, там написано, кто и что должен делать. А сообщение в ЛК таковым актом не является».Но бизнес все-таки переживает. Никто не хочет штрафов или приостановления деятельности.
А кто-то все же прислушался к совету и отметил, что хочет написать письмо-отказ:
«Я сверила с перечнем видов деятельности в п.1.1. Постановления Главного сан. врача от 15.06 (на которое ссылается мэр), и ни намека на наши коды ОКВЭД - любые наши коды из выписки ЕГРЮЛ. Поэтому думаем писать отказ. Но вот удастся ли прикрепить туда pdf вместо xls - не уверена»Другие же попробовали сдать отчет, хотя по ОКВЭД не попадают. И вот что получилось:
Но все же нашел счастливчик, у которого нет сообщения о вакцинации в ЛК:
«У нас в личном кабинете написано, что сдавать отчёт не нужно, так как наша деятельность не подпадает по указ:)»А у вас московская организация? Что написано в ЛК?