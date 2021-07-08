Декларация отправлена по почте. Как считать 3-х месячный срок камеральной проверки

С какого момента следует считать 3-х месячный срок проведения камеральной проверки налоговой декларации, если она отправлена по почте? Ответ на этот вопрос дала ФНС на своем сайте в разделе «Часто задаваемые вопросы».

Отсчет установленного 3-х месячного срока начинается со дня её получения налоговым органом. При этом день отправки налоговой декларации по почте (согласно отметке почтового отделения связи на конверте) и день ее получения налоговым органом (дата регистрации в налоговом органе) могут не совпадать.

Таким образом, если день отправки налоговой декларации и день её получения налоговым органом не совпадают, то течение установленного 3-х месячного срока проведения камеральной проверки следует считать со дня ее получения налоговым органом (т.е. с регистрации в налоговом органе).