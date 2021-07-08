Инфляция достигла максимального рекорда впервые за последние 5 лет. В июне 2021 года – 6,5%.

Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Основной показатель – индекс потребительских цен.

Об этом сообщили в Росстате. За месяц рост потребительских цен составил 0,69% и достиг 6,5%. Больше всего в июне подорожали стройматериалы и овощи.

Цены за первую половину 2021 года выросли на 5,79% по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Максимальное значение инфляции наблюдалось с лета 2016 года. По данным Росстата и ЦБ в сентябре 2016 года инфляция составляла 6,4%, в августе — 6,9%

Ранее на «Клерке» писали, что инфляция в мае выросла до 6,02%. Годовой показатель может быть выше прогнозируемого.



