Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

📈 Инфляция достигла максимального рекорда впервые за последние 5 лет

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Экономика России
Версия для печати

Инфляция достигла максимального рекорда впервые за последние 5 лет. В июне 2021 года – 6,5%.

Инфляция — это устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги в экономике. Основной показатель – индекс потребительских цен.

Об этом сообщили в Росстате. За месяц рост потребительских цен составил 0,69% и достиг 6,5%. Больше всего в июне подорожали стройматериалы и овощи.

Цены за первую половину 2021 года выросли на 5,79% по сравнению с первым полугодием 2020 года. 

Максимальное значение инфляции наблюдалось с лета 2016 года. По данным Росстата и ЦБ в сентябре 2016 года инфляция составляла 6,4%, в августе — 6,9%

Ранее на «Клерке» писали, что инфляция в мае выросла до 6,02%. Годовой показатель может быть выше прогнозируемого.


 

Подборка полезных мероприятий

Разместить