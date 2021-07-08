Бухгалтеры, вы пользуетесь СПС? И кто знает, что с «Референтом»?

Считаете, что слова «справочно-правовая система» — это немного из начала 2000-х? И вопрос в них отпал с учетом того, что теперь все можно найти в интернете (да-да, у вас же есть бесплатный «Клерк»)? Или для бухгалтеров и юристов нужна только четкая, структурированная информация из СПС? Давайте разбираться вместе.

Для начала потыкайте по нашему опросу:

И еще, у нас тут немного детектив. Мы сели писать обзор про СПС, начали гуглить про СПС «Референт», а она, похоже, приказала долго жить. Причем, сделала она это как-то незаметно для широкой общественности.

Об этой системе несколько раз упоминали на «Клерке»:

Кроме того, ее упоминали в опросе на форуме «Клерка». А судя по результатам опроса, этой системой кто-то даже пользовался:

Как писали на «Право.ру» более 10 лет назад, история этой СПС началась в 1996-м:

«В 1996 году началось распространение СПС „Референт“. Уже тогда в ней были реализованы возможности одновременной работы с локальной базой документов и интернет-серверами, да и сейчас одним из основных способов оказания услуг у „Референта“ является предоставление интернет-доступа к базе данных. <...> Создатели „Референта“ сделали попытку написать нечто вроде „базы знаний“, упор в которой делается на комментарии экспертов».

В данный момент, при переходе на сайт Referent.ru, можно увидеть лишь это:

На сайте downradar.ru последние жалобы были в апреле этого года:

А по информации сайта web.archive.org, последняя активность была в октябре 2020 года:

Однако эти даты свидетельствуют, по сути, об агонии. Поскольку активность в соцсетях прекратилась еще раньше — в 2019-м:

Вот последний пост в ВК:

Facebook:

Twitter:

Кстати, сейчас даже в Google не получилось посмотреть сохраненную копию сайта.