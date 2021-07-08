👮 У бывшего замначальника МРЭО ГИБДД нашли 36 машин, 2 квартиры, землю и дом. И все это оценили всего в 24 млн

Башкирская прокуратура требует изъять у бывшего замначальника МРЭО ГИБДД имущество на почти 25 млн руб. В его отношении возбудили уголовное дело за получение взяток. Примечательно, что у бывшего замначальника 36 автомобилей, две квартиры два участка и дом.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на сообщение региональной прокуратуры.

«Прокуратура республики в судебном порядке потребовала взыскать в доход государства имущество на сумму более 24 млн рублей, приобретенное экс-заместителем начальника МРЭО ГИБДД МВД по Башкирии на неустановленные доходы. Основанием для этого стало возбужденное в отношении сотрудника полиции уголовное дело по фактам получения взяток за выдачу гражданам водительских удостоверений без фактической сдачи ими экзаменов», — говорится в сообщении.

Среди имущества обвиняемого называют:

две квартиры,

два земельных участка,

жилой дом и нежилое строение в элитном коттеджном поселке в пригороде Уфы,

36 транспортных средств.

«Чтобы скрыть имущество от декларирования, объекты недвижимости и транспортные средства были оформлены на близких родственников. В целях обеспечения иска прокуратура одновременно направила в суд заявление о наложении ареста на указанное имущество. Служащий уволен в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел», — добавили в прокуратуре.

Такое увольнение еще называют «с волчьим билетом» — он теряет выслугу, звание, и не сможет в дальнейшем работать на госслужбе.

А как пишет РГ, в 2020 году «прокуратурой Республики Башкортостан в суд предъявлено пять исковых заявлений на сумму более 188 миллионов рублей». А с 2012 года, в Башкирии уже предъявлено 23 иска на 472 миллиона рублей.

Вопрос только в том, почему имущество оценено в столь небольшую сумму, если соотносить с оценкой его количество. 36 автомашин вряд ли будут стоить меньше 25 млн (а ведь там еще дом, квартиры и участки). Даже с учетом того, что они не новые.