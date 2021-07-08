В Москве летние веранды можно посещать без QR-кода до 1 августа. Новых ограничений пока не вводят

В Москве решили воздержаться от введения новых ограничений, и даже ввести некоторые послабления. По словам мэра, ежедневно прививаются около 100 тыс. человек. Летние веранды можно посещать без QR-кода до 1 августа.

Об этом столичный градоначальник пишет в своем блоге.

«Мы можем пока воздержаться от введения новых ограничений и даже возобновить работу некоторых городских объектов, расположенных на открытом воздухе» — пишет он.

По его словам, риск заражения на открытом воздухе гораздо ниже, при условии соблюдения противовирусных мер:

«Риск заразиться в них гораздо меньше, чем в помещениях. Разумеется, при условии регулярной дезинфекции и соблюдения других мер санитарно-эпидемиологической безопасности».

А также, до 1 августа продлили возможность посещения летних веранд общепита без QR-кодов:

«Кроме того, по просьбе представителей общепита, обслуживание на летних верандах посетителей без предъявления QR-кодов будет разрешено до 1 августа с.г. (включительно)».

Всю ситуацию в целом, Собянин осторожно называет стабилизацией. Но опасность, по его словам, никуда не ушла.