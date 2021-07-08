В Ростовской области начались массовые увольнения из-за вакцинации. Власти опровергли данную информацию

В Ростовской области начались массовые увольнения по собственному желанию. Причина увольнений — требования работодателей об обязательной вакцинации. Однако власти опровергли данную информацию.

О массовом увольнении рассказала президент региональной Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж:

«На сегодняшний день сотрудники массово увольняются из отрасли [гостиничный и туристический бизнес] из-за требований работодателя об экстренной вакцинации. Большинство из них встанут на учет в службу занятости, поскольку жесткие требования по времени вакцинации внедрены практически во всех сферах сервисной экономики», — отметила Елена Папиж.

Цитата по «Интерфакс».

Также президент Ассоциации отметила, что разработала предложения, направленные на стабилизацию работы гостиничной отрасли. Они также помогут остановить отток кадров. Кроме этого, Елена Папиж предложила ввести запрет на отказ в размещении гостям без тестов и справок на антитела, сообщает издание.

«Все отели работают в штатном режиме, идет вакцинация сотрудников. Органы исполнительной власти Ростовской области коллегиально с руководителями ассоциаций отельеров вырабатывают совместные меры, которые помогут сдерживать распространение коронавирусной инфекции и содействовать стабильной работе всей индустрии гостеприимства в регионе».

Но информация о массовом увольнении былаМинистр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко ответил, что в регионе не наблюдается проблем с вакцинацией в гостиничном бизнесе:

Информация взята с официального портала правительства Ростовской области.

Актуальный перечень регионов, в которых введена обязательная вакцинация сотрудников некоторых видов деятельности — тут.