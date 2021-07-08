Операторы связи обязаны направить чек клиенту на указанный им номер телефона или электронку

При оплате услуг связи через банк (терминал, онлайн-банк, платежное поручение) организация, осуществляющая услуги связи, обязана сформировать и передать покупателю кассовый чек.

Чек направляется на предоставленные перед осуществлением расчета абонентский номер либо адрес электронной почты.

Бывают ситуации, когда клиент сначала указал одну электронку или телефон, а непосредственно при оплате указывает другие данные. Куда в итоге направлять чек? Об ФНС рассказала в письме № Б-4-20/8918@ от 25.06.2021.

В случае если перед осуществлением расчета пользователем будут предоставлены иные абонентский номер либо адрес электронной почты, отличные от указанных ранее при заключении договора, то направить кассовый чек необходимо на предоставленные покупателем [новые] номер телефона либо электронку.

В случае если непосредственно перед расчетом покупателем не предоставлены иные абонентский номер либо адрес электронной почты, то необходимо направить кассовый чек на абонентский номер либо адрес электронной почты, указанные при заключении договора.