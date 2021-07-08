ИП на УСН может перейти на патентную систему в середине года

Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, вправе в течение календарного года перейти на патентную систему налогообожения по отдельным видам предпринимательской деятельности. Такой вывод сделан Минфином в письме № 03-11-11/45412 от 09.06.2021 г.

ПСН применяется индивидуальными предпринимателями наряду с иными режимами налогообложения, предусмотренными Налоговым кодексом. И упрощенная система тоже. Т.е. они могут применяться совместно у одного ИП.

Поэтому индивидуальный предприниматель, применяющий УСН, вправе в течение календарного года перейти на ПСН по отдельным видам предпринимательской деятельности, по которым в регионе введена патентная система налогообложения.