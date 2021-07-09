💉 Компании прилетело предписание об обязательной вакцинации сотрудников. Хотя она не относится к отрасли, которую обязали

Если заглянуть в личный кабинет на mos.ru, то можно внезапно обнаружить там уведомление об обязательной вакцинации сотрудников. Даже если компания по факту к отраслям, которые к этому обязали, не относится.

Рассказывают в «Красном уголке бухгалтера».

«Коллеги, все кто живет спокойно и не заглядывает на мос.ру — загляните.

На удивление, по вашей наводке, обнаружили по двум своим компаниям уведомление, что нужно таки вакцинировать 60% сотрудников и сдать отчёт до 15 июля.

Не имеем, при этом, никакого отношения к отраслям, перечисленным в Постановлении главного санитарного врача номер 1 от 15.06.2021. На горячей линии уточняли долго информацию.

Ответ: позвоните позже, ответа в настоящее время нет.

Друзья по ситуации, что будем делать? Как решаете этот вопрос? Ведь там стоит фильтр и никто спрашивать не будет, как мы попали в эти списки и почему не отчитались».

Заодно автор показала, как эти уведомления в ЛК выглядят:

В комментариях пишут:

«Предлагаю в ответ на уведомление отправить письмо-ответ, что компания не соответствует критериям, необходимым для сдачи отчетности, в связи с тем отчет не предоставляете».

На это пишут, что нет там такой возможности:

«Там нет такой возможности. По крайней мере, осенью не было. Можно было только файл их подгрузить. А произвольную форму только через отдельное обращение к „Порталу“».

Кто-то пишет, ссылаясь на разговор подруги-главбуха на телефонный звонок в мэрию:

«Подруга, главбух нескольких ИП и ООО сегодня звонила на сайт мэрии, сказали сдавать надо тем, кто работает в этих сферах, а если доп. ОКВЭД торговля, но этим не занимаешься, то и не надо».

На это пишут, что разговор особо к делу не пришьешь:

«Вот если бы бумажку дали. А то этот телефонный разговор „к делу не приложишь“».

«Потом, когда штрафы полетят, на кого там в мэрии ссылаться?».

Кто-то еще раз просит показать, откуда уведомления такие берут. В ответ запостили пару скринов из личного кабинета:

Вот только обязанность заглядывать в ЛК на мос.ру — есть ли?

«А вот есть ли обязанность заходить в этот личный кабинет?».

Вопрос пока остался без ответа. Возможно, стоит его столичным властям задать.