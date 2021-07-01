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😕 Старт системы прослеживаемости сорвался

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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Электронные счета-фактуры с РНПТ пока выставлять и принимать не надо.

Сегодня, 1 июля, должна была заработать система прослеживаемости товаров. Но перечня товаров еще нет. Налогоплательщики в недоумении — что делать?

В этой связи ФНС выпустила письмо № ЕА-4-15/9208@ от 30.06.2021 с разъяснениями.

В нем сообщается, что налогоплательщики, осуществляющие операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, обязаны представлять в ИФНС отчеты об операциях с этими товарами, и документы, содержащие реквизиты прослеживаемости, выставлять в электронной форме счета-фактуры, в том числе корректировочные, содержащие регистрационный номер партии товара (РНПТ) и другие обязательные реквизиты, а также обеспечить получение таких счетов-фактур при приобретении прослеживаемых товаров.

Однако проекты постановлений Правительства «Об утверждении Положения о национальной системе прослеживаемости товаров», «Об утверждении Перечня товаров, подлежащих прослеживаемости на территории Российской Федерации» в настоящее время не утверждены.

Учитывая изложенное, до вступления в силу этих документов у налогоплательщиков, осуществляющих операции с товарами, подлежащими прослеживаемости, отсутствует обязанность по исполнению вышеназванных норм.

Дополнительно ФНС информирует, что в рамках переходного периода (не менее 1 года), необходимого для адаптации программного обеспечения, не устанавливаются нормы, предусматривающие ответственность налогоплательщиков за нарушения норм по прослеживаемости.

А Центр обучения «Клерка» приглашает на бесплатный вебинар «Прослеживаемость товаров с 1 июля 2021 года: все, что нужно знать». Он пройдет 6 июля, начало в 10:00 по Москве.

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