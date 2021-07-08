Для прекращения исчисления налога на авто надо написать заявление. А еще приложить акт об утилизации

Собственник утилизировал машину по своему желанию. Для прекращения начисления транспортного налога надо написать заявление и представить акт об утилизации.
Такой вывод следует из письма ФНС от 06.07.2021 № БС-4-21/9471@.
Транспортный налог перестает начисляться с первого числа месяца гибели или уничтожения авто на основании заявления собственника.
К заявлению надо приложить документы, подтверждающие гибель или уничтожение авто. Если документов нет — их запросят в ответственных органах.
Если собственник самостоятельно решил утилизировать автомобиль по личным причинам, к заявлению надо приложить акт об утилизации.