Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Для прекращения исчисления налога на авто надо написать заявление. А еще приложить акт об утилизации

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Транспортный налог
Версия для печати

Собственник утилизировал машину по своему желанию. Для прекращения начисления транспортного налога надо написать заявление и представить акт об утилизации.

Такой вывод следует из письма ФНС от 06.07.2021 № БС-4-21/9471@.

Транспортный налог перестает начисляться с первого числа месяца гибели или уничтожения авто на основании заявления собственника.

К заявлению надо приложить документы, подтверждающие гибель или уничтожение авто. Если документов нет — их запросят в ответственных органах.

Если собственник самостоятельно решил утилизировать автомобиль по личным причинам, к заявлению надо приложить акт об утилизации.

Подборка полезных мероприятий

Разместить