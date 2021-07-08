❗ Принято Положение о национальной системе прослеживаемости товаров

Правительство опубликовало постановление от 01.07.2021 № 1108, утверждающее «Положение о национальной системе прослеживаемости товаров». Оно вступает в силу с даты публикации.

Несколькими часами ранее был опубликован перечень товаров, который попадает под прослеживаемость.

Прослеживаемость должна была заработать с 1 июля, но правительство припозднилось с публикацией нужных документов.

В постановлении правительства указано, что до 1 августа ФНС должна утвердить все необходимые формы и форматы для прослеживаемости. Сейчас есть только рекомендованные.

Должны быть утверждены:

уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости;

уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости;

уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости;

отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

С января 2023 года операторы ЭДО должны будут передавать в ФНС данные о прослеживаемых товарах из счетов-фактур и УПД. Эти документы по прослеживаемым товарам оформляются только в электронном виде!