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❗ Принято Положение о национальной системе прослеживаемости товаров

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Рубрика Прослеживаемость товаров
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Правительство опубликовало постановление от 01.07.2021 № 1108, утверждающее «Положение о национальной системе прослеживаемости товаров». Оно вступает в силу с даты публикации.

Несколькими часами ранее был опубликован  перечень товаров, который попадает под прослеживаемость.

Прослеживаемость должна была заработать с 1 июля, но правительство припозднилось с публикацией нужных документов.

В постановлении правительства указано, что до 1 августа ФНС должна утвердить все необходимые формы и форматы для прослеживаемости. Сейчас есть только рекомендованные.

Должны быть утверждены:

  • уведомление о ввозе товаров, подлежащих прослеживаемости;
  • уведомление об имеющихся остатках товаров, подлежащих прослеживаемости;
  • уведомление о перемещении товаров, подлежащих прослеживаемости;
  • отчет об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости.

С января 2023 года операторы ЭДО должны будут передавать в ФНС данные о прослеживаемых товарах из счетов-фактур и УПД. Эти документы по прослеживаемым товарам оформляются только в электронном виде!

Напомним, что штрафов за неправильно оформленные документы по прослеживаемым товарам до конца года не будет. И неверно оформленные счета-фактуры и УПД в части реквизитов прослеживаемости не помешают получить вычет по НДС.

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