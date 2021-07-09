Единственное жилье у должников будут изымать чаще, считают в МЭР

В Минэкономразвития считают, что у должников в рамках банкротства будут все чаще отнимать единственное жилье. Речь идет о роскошном жилье, взамен будут предоставлять меньшее по площади.
Об этом сообщил замглавы ведомства Илья Торосов:
«Надо четко понимать, что, если мы разрешим кредиторам реализацию единственного жилья должника, мы не сможем исключать случаи мошенничества. По сути, это может привести к возникновению новых схем по отъему жилья у населения», — отметил Торосов.Цитата по «Известиям».
Первый прецедент, когда было изъято единственное жилье должника, произошел недавно в Екатеринбурге. У человека изъяли двухуровневую пятикомнатную квартиру, а взамен предоставили однокомнатную. Более подробно — тут.Торосов отметил, что Минюст уже несколько лет назад разработал законопроект, который разрешит изъятие единственного дорогостоящего жилья банкрота.
Однако в Минэкономразвития обеспокоены, что из-за первого инцидента и разработанного законопроекта может увеличится количество случаев изъятия единственного жилья. Причем — бесконтрольно.
В ведомстве уверены, что в законопроекте должны быть указаны четкие и справедливые критерии, какое жилье считается роскошным и в каких случаях его можно изъять.
«Представьте, какие возможности для мошеннических действий по отъему жилья открывает этот прецедент. Долговые расписки можно подделать, можно заставить человека подписать такую расписку под давлением. Просто человек может попасть в трудную жизненную ситуацию и просрочить платеж по кредиту или возврат долга по расписке. Это дает кредиторам возможность дополнительного давления на должника угрозой отъема жилья», — отметил Торосов.Цитата по «Известиям».
Замглавы МЭР отметил, что если у банкрота много долгов, то даже изъятие единственного жилья не поможет их все погасить. То есть человека переселят в более скромную квартиру, а он все равно останется должен.
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