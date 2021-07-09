Минфин опроверг информацию о повышении предельной базы для расчета пенсионных взносов

В пресс-службе Минфина опровергли информацию о повышении предельной базы для расчета пенсионных взносов.

Ранее Forbes со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств сообщил, что Минфин предложил увеличить предельную базу для расчета страховых взносов в ПФР. Более подробно — тут.

«На данный момент изменения в системе начисления страховых взносов не рассматриваются», — отметили в пресс-службе Минфина.

Цитата по «ТАСС».

Пенсионные взносы с зарплат сотрудников до суммы в 1,46 млн рублей нарастающим итогом за год облагаются по ставке 22%. А свыше указанной суммы — 10%.