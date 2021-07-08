Размер ставки пенсионных взносов с зарплат свыше 122 тыс. рублей предложили увеличить

Минфин предложил отменить льготную ставку взносов в ПФР с зарплат свыше 122 тыс. рублей в месяц.
Данная информация была опубликована Forbes со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств.
Как сообщает издание, отмена льготных тарифов пенсионных взносов с высоких зарплат пополнит госбюджет на 16 млрд рублей в 2022 году, а к 2024 году — на 45 млрд рублей.
Пенсионные взносы с зарплат сотрудников до суммы в 1,46 млн рублей нарастающим итогом за год облагаются по ставке 22%. А свыше указанной суммы — 10%.
Кроме этого, по информации Forbes, Минфин также предложил облагать налогом имущество людей, у которых совокупная стоимость имущества более 500 млн рублей, по ставке 0,3%.
Данное нововведение будет приносит бюджету около 50 млрд рублей ежегодно.
Сейчас налог на имущество взымается по следующим ставкам:
- 0,1% — на дома, квартиры, гаражи и небольшие хозяйственные строения;
- 2% — для объектов с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей;
- 0,5% — на нежилые помещения (склады и прочее).
Данное предложение Минфина — часть новой донастройки налоговой системы, о которой ранее писали на «Клерке».