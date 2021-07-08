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Размер ставки пенсионных взносов с зарплат свыше 122 тыс. рублей предложили увеличить

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Рубрика Страховые взносы
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Минфин предложил отменить льготную ставку взносов в ПФР с зарплат свыше 122 тыс. рублей в месяц.

Данная информация была опубликована Forbes со ссылкой на источник в одном из профильных ведомств.

Как сообщает издание, отмена льготных тарифов пенсионных взносов с высоких зарплат пополнит госбюджет на 16 млрд рублей в 2022 году, а к 2024 году — на 45 млрд рублей.

Пенсионные взносы с зарплат сотрудников до суммы в 1,46 млн рублей нарастающим итогом за год облагаются по ставке 22%. А свыше указанной суммы — 10%.

Кроме этого, по информации Forbes, Минфин также предложил облагать налогом имущество людей, у которых совокупная стоимость имущества более 500 млн рублей, по ставке 0,3%.

Данное нововведение будет приносит бюджету около 50 млрд рублей ежегодно.

Сейчас налог на имущество взымается по следующим ставкам:

  • 0,1% — на дома, квартиры, гаражи и небольшие хозяйственные строения;
  • 2% — для объектов с кадастровой стоимостью более 300 млн рублей;
  • 0,5% — на нежилые помещения (склады и прочее).

Данное предложение Минфина — часть новой донастройки налоговой системы, о которой ранее писали на «Клерке».

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