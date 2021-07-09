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Банки предупреждают о мошенниках, предлагающих бонусы за вакцинацию

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Рубрика Банки
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После объявления региональными властями об обязательной вакцинации от COVID мошенники начали распространять в интернете объявления о начислении бонусов вакцинированным.

Цель мошенничества — выяснить данные карты для кражи денег.

Мошенники распространяют в социальных сетях объявления о бонусах в размере 5 тыс. руб., которые якобы выплачиваются клиентам в случае вакцинации. При переходе по ссылке он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам.

Мошенники также распространяют объявления о продаже поддельных сертификатов о прохождении вакцинации или о предоставлении услуг по занесению информации о фиктивном факте вакцинации в единую базу данных привитых граждан. Цель та же — получить данные карты.

По материалам РБК.

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