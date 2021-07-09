Банки предупреждают о мошенниках, предлагающих бонусы за вакцинацию

После объявления региональными властями об обязательной вакцинации от COVID мошенники начали распространять в интернете объявления о начислении бонусов вакцинированным.
Цель мошенничества — выяснить данные карты для кражи денег.
Мошенники распространяют в социальных сетях объявления о бонусах в размере 5 тыс. руб., которые якобы выплачиваются клиентам в случае вакцинации. При переходе по ссылке он попадает на страничку, где его просят ввести персональные данные (ФИО, номер телефона) и данные банковской карты, которые затем уходят злоумышленникам.
Мошенники также распространяют объявления о продаже поддельных сертификатов о прохождении вакцинации или о предоставлении услуг по занесению информации о фиктивном факте вакцинации в единую базу данных привитых граждан. Цель та же — получить данные карты.
По материалам РБК.