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Долю госзакупок у малого бизнеса увеличили до 25 %

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Рубрика Госзакупки
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Квота на госзакупку у малых и средних предприятий пересмотрена в сторону увеличения.

Опубликовано постановление Правительства № 1128 от 07.07.2021.

В прошлом году обязательная доля закупок у МСП уже была повышена с 18% до 20 %. Теперь ее зафиксируют на уровне 25 %.

Постановление также увеличивает с 18% до 20 % от общей стоимости заключённых договоров квоту на проведение закупок в рамках особой процедуры. Речь о так называемых спецторгах, к участию в которых допускаются только представители МСП.

Новые правила касаются госкорпораций, госкомпаний, ресурсоснабжающих организаций, естественных монополий, государственных и муниципальных унитарных предприятий.

Документ расширит доступ малого и среднего бизнеса к закупкам, проводимым госкорпорациями и другими организациями с госучастием, отметили в кабмине.

 

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