👉 Отказали в ликвидации из-за неподачи сведений в ПФР? Причину стоит выяснять не в налоговой, а в ПФР

Налоговики отказали в ликвидации компании, сказали — не представлены документы в ПФР, хотя вместе с ликвидационным балансом было подано подтверждение, что в ПФР все необходимое было подано. В чем может быть причина? Есть мнение, что это стоит выяснять напрямую в ПФР, а не у налоговиков.

Спросили в «Красном уголке бухгалтера».

«При подаче окончательного ликвидационного баланса в ИФНС были также поданы подтверждающие документы о принятии в ПФР форм СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, СЗВ-ТД.

Налоговая присылает отказ с причиной непредставления документов в ПФР.

Про какую форму я забыла? В чем подвох?».

В комментариях советуют напрямую связаться с ПФР и все выяснить:

«Уточняйте в ПФР. Можно простым письмом запросить справку об отсутствии задолженности по отчётам и налогам, штрафам. Я подавала в начале июня на ликвидацию, соответственно, до этого сдала СЗВ-М за май и СЗВ-СТАЖ на текущую дату (июньскую). Оказалось, в этом случае и СЗВ-М надо за июнь сдать, хоть месяц не прошел. Сдала, все сошлось, отпустили с миром».

Кто-то пишет, за что конкретно отказ мог случиться:

«Если в СЗВ-СТАЖ отражены договорники (ГПХ), то ПФР просит пояснения письмом, почему они не включены в СЗВ-ТД. Был отказ по линии ПФР. После отправки им письма ликвидация прошла успешно».

И пишут примерный текст этого письма:

«ООО „___“ сообщает, что сведения о трудовой деятельности на ФИО, СНИЛС ______ не были предоставлены, так как указанное лицо было принято по договору гражданско-правового характера в качестве (указать ликвидатор, бухгалтер и т. п) согласно решения (протокола) № __ от _____».

Кроме того, рассказывают такой случай:

«Три ООО ликвидировали. Когда на второй сделали отказ, из ПФР сами позвонили и объяснили, чего от нас хотят».