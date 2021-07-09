😡 Бухгалтеров достали постоянные запросы из ПФР! Даешь поправки в СЗВ-М!

Да сколько можно?!! Читатель нашего форума устал от регулярных разборок с ПФР на одну и ту же тему.

Каждый месяц пенсионщики требуют пояснений — почему в СЗВ-М отражен человек, на которого не поданы сведения по форме СЗВ-ТД.

Между тем, такая разница в отчетах — это нормально. Ведь в СЗВ-М отражаются все застрахованные лица (в том числе по договорам ГПХ), а в СЗВ-ТД — только сотрудники по трудовым договорам.

И вроде бы все всё понимают, но запросы из ПФР все равно приходят.

Получив очередное послание, бухгалтер не выдержал и вместе со стандартным ответом, который он копирует из месяца в месяц, отправил в ПФР свое рационализаторское предложение:

«Прошу рассмотреть вопрос о внесении изменений в форму СЗВ-М — сделайте так, чтобы там отражалось, в каких взаимоотношениях с работодателем состоит работник — в трудовых или гражданско-правовых!!! Вы избавите и себя, и работодателя от огромной кучи ежемесячной лишней писанины!»

Наш читатель предлагает всем бухгалтерским сообществом ходатайствовать о внесении изменений в форму СЗВ-М.

Сам он собирается завалить ПФР такими письмами со всех своих контор.

Как вам такой флешмоб?