Инфляция будет больше, чем ожидалось

В Минэкономразвития скорректировали прогноз инфляции к концу года на более пессимистичный. В апреле он был на отметке 4,3%, сейчас ждут 5%. На 2022-2024 годы прогноз оставили прежним — 4%.

Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Инфляция в настоящее время складывается выше траектории, которая была заложена, получили второй пик в июне. Сохраняются риски внешней конъюнктуры. То есть, мы понимаем, что по июню произошла коррекция, цены, особенно продовольственные, снизились на мировых рынках относительно майского уровня. Тем не менее сейчас ситуация нестабильная, поэтому сейчас видим, что нормализация ситуации на мировых рынках потребует больше времени, чем предполагалось. Также очень много разовых факторов», — сказал представитель Минэкономразвития.

Инфляционный всплеск на 5 июля, когда годовая инфляция в РФ ускорилась до 6,6% — самого высокого уровня с 2016 года, был последним, далее инфляция в России начнет «выдыхаться», отметил представитель министерства.