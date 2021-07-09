Автор жалобы в трудинспекцию останется неизвестен, если об этом предупредит ГИТ

Сотрудник может написать в жалобе на работодателя, чтобы трудинспекция не раскрыла автора жалобы. Тогда инспектор сохранит анонимность для работодателя.

Так ответил Роструд на сайте Онлайнинспекция.рф.

Если в тексте жалобы будет указано, что человек не хочет, чтобы работодателю сообщали его имя, то инспектор обязан будет выполнить данную просьбу.

Дополнительно отметили, что при проведении проверки трудиспекция будет запрашивать исключительно те документы, которые относятся к сути жалобы.

Однако при подаче жалобы сотруднику все равно надо указать свои данные. Анонимные жалобы ГИТ не рассматривает.