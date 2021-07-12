Внешнего совместителя переводим в основной штат. Как правильно оформить?

Многие задаются вопросом, как правильно перевести внешнего совместителя на основную работу. Но точного ответа никто не дал.
Такой вопрос задали в «Красном уголке бухгалтера»:
«Добрый день! Коллеги, подскажите, как внешнего совместителя перевести на основное место. Можно без увольнения доп. соглашением к ТД по совместительству или нужно обязательно через увольнение/прием? И если можно через допсоглашение, нужно СЗВ-ТД подавать, правильно?».
Как отметил автор поста, законодательно данный процесс, к сожалению, не урегулирован.
Мнения разошлись. А как считаете вы?
Одни отметили, что можно и через дополнительное соглашение:
- «Можно без увольнения. Подавать СЗВ-ТД надо».
- «Можно допиком. У меня был такой случай. Читала-перечитала, консультировалась. Сформировала для себя мнение, что с основного на совместителя только через увольнение, а наоборот можно переводом».
Кто-то даже сослался на письма Роструда и Минтруда, которые разрешали переводом:
«Даже Роструд в своё время не возражал через допник без увольнения (письмо от 22.10.2007 N 4299-6-1). Главное, чтобы по основному месту уволился. СЗВ-ТД о переводе (письмо Минтруда от 25.03.2020 № 14-2/В-308)».
Другие отметили, что только через увольнение. Причем на таком чаще всего настаивают юристы:
«Только вчера увольняли и сегодня принимали. Наш юрист был против перевода».
«Я и у аудиторов, кадровиков интересовалась, у юристов. Мы увольняли, потом принимали».
А кому-то переписали запись в трудовой книжке:
«У меня запись в трудовой "Работа на условиях совместительства прекращена, продолжает работать как основной работник на должности бухгалтера"».