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Собственнику жилья не надо платить НДФЛ, если арендатор возмещает ему расходы по электроэнергии

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Рубрика НДФЛ
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Собственник жилья оплачивает счет по электроэнергии, а квартиросъемщик их ему возмещает. НДФЛ с полученной суммы платить не надо.

Такое разъяснение дано в письме Минфина от 17.06.2021 № 03-04-05/47506.

В договоре аренды жилья или другой недвижимости может быть прописано, что арендодатель оплачивает коммунальные услуги, в том числе и за электроэнергию, самостоятельно, а после расходы по ним возмещает арендатор.

В этом случае с полученных денег платить НДФЛ не надо.

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