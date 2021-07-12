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❗ Срочно проверяем данные заявления на 10 тыс. рублей к школе. 15 июля оно автоматически направится в ПФР

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Рубрика Общество. Люди. События
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Заявление, направленное на почту, на выплату по 10 тыс. рублей к школе будет передано в ПФР 15 июля автоматически. Даже если его не проверят.

Такую информацию уточнили на горячей линии ПФР.

«15 июля заявление в автоматическом режиме снимется с портала Госуслуг. Реквизиты проверьте», 

— отметили на горячей линии ПФР.

Старт обработки заявлений на выплату по 10 тыс. рублей на детей школьного возраста начинается 15 июля.

В ПФР также отметили, что даже если ребенку пока еще 5 лет, но к 1 сентября исполнится 6 лет, то подать заявление можно уже сейчас. Ждать дня рождения не надо.

В редакции «Клерка» решили проверить данную информацию. Действительно, если подтвердить всю информацию и подать заявление, оно автоматически направится в ПФР 15 июля.

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На электронную почту начали приходить письма от Госуслуг со ссылкой на заполненное заявление на выплату по 10 тыс. рублей к школе. Подробнее - тут.

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