История о пользователях 1С (программа автоматизации ЖКХ на ее базе), работающих с поставщиком «Рарус». Из-за меняющегося законодательства нужны оперативные изменения в программе. Но поставщик делает их медленно и крайне неохотно. В итоге приходится делать правки самим. Поскольку поставщик их делает много позже срока, когда они должны быть.

Вчера на «Клерке» была публикация «Бухгалтеры жалуются на техподдержку 1С. Но есть мнение, что если не устраивает базовая конфигурация — платите за уникальную».

В комментариях к публикации поделились интересной историей о взаимоотношенияхз с компанией «Рарус»:

«Была такая компания ВДГБ — она занималась отраслевой автоматизацией ЖКХ на платформе 1С, несколько лет назад её поглотил «Рарус».

Качество техподдержки конечных пользователей резко ушло вниз... Если с сотрудниками ВДГБ можно было практически с самими кодерами какие-то вопросы и тонкости обсудить, то в «Рарус» общение по телефону сводится к сотруднику зачитывающему ответы по бумажке, а писать по электронной почте — это значит получить через 3-4 недели ответ, где они просят что-то уточнить или ответить на уточняющие вопросы, после чего опять ожидание 3-4 недели.

Реализация нового функционала очень медленная.

Например, когда был переход на новые принципы начисления ОДН (общедомовые нужды), то нам уже нужно было делать начисления и раздавать квитанции жильцам, а реализация этого в первом приближении была только через 2 месяца. То есть разработчик посчитал нормальным, что клиентам нужно первые 2 месяца в ожидании расчёт делать руками...

Но потом ещё и месяцев 5-7 было исправление ошибок, так как расчёт производился неверно, не все нюансы учитывались. В итоге, мы использовали собственные «заплатки», от которых потом избавились, когда в типовой версии стало работать правильно...

В прошлом 2020 году во многих регионах происходил переход на новый принцип предоставления субсидии по ЖКУ (ЕДК). В конце марта 2020, когда вышло Постановление Правительства нашего региона и нам были доведены технические регламенты, мы написали обращение в «Рарус» с просьбой добавить новую обработку для выгрузки данных по нашему региону (в конфигурации уже были варианты для нескольких регионов), в письме отправили копию Постановления Правительства РБ со сроками и технический регламент.

Первый обмен мы должны были выполнить до 15 июня, передав в ОСЗН данные за май 2020г.

Рарус первоначально прислал ответ, что они поставили себе в план исполнения, но точных сроков сообщить не могут, но если нам очень надо, то за отдельную плату порядка 30 000 они нам это сделают в приоритетном порядке...

После этого мысленно Рарус был послан подальше, была написана собственная обработка для выгрузки данных по ЕДК под наш регион, в сроки мы уложились. В итоге, «Рарус» добавил выгрузку для нашего региона в типовую версию, но в сентябре 2020 г.!

То есть, спустя 4 месяца после срока, когда она нам стала нужна... А всё это время их клиенты из нашего региона, по их мнению, должны были руками эти данные собирать!

В сентябре, когда появилась выгрузка попробовали сформировать файл, проверили его на корректность — куча ошибок, так как, пока они делали, сменилось несколько форматов (технических регламентов обмена)... В итоге, до сих пор пользуемся собственной обработкой.

«Рарус» крупный игрок, специализируется на отраслевых решениях — но крайне нерасторопный и медленный, а ещё и довольно жадный...«.