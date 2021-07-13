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За 2021 год средняя зарплата составит более 56 тыс. рублей

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Рубрика Общество. Люди. События
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В 2021 году спрогнозировали рост зарплат на 9,1% по сравнению с 2020 годом. Средняя зарплата за год превысит 56 тыс. рублей. Ранее предполагалось, что рост зарплат в 2021 составит 7,4%.

Такие ожидания озвучили в Минэкономразвития в макроэкономическом прогнозе до 2024 года.

«Предыдущие сценарные условия были сформированы на основе данных за январь—февраль. Сейчас, по данным за март, апрель и май, видим: экономика восстанавливается быстрее ожиданий, ряд ключевых показателей экономического роста и рынка труда мы скорректировали в сторону улучшения», — отметили в министерстве.

Цитата по «Ведомостям».

Также в Минэкономразвития отметили примерный размер прожиточного минимума до 2024 года. Он составит:

  • 11 950 рублей в 2022 году;
  • 13 059 рублей в 2023 году;
  • 14 031 рубль в 2024 году.

Ранее на «Клерке» писали, какой прожиточный минимум и МРОТ утверждены на 2022 год.

По данным «Ведомостей», в Минэкономразвития отметили, что прожиточный минимум был рассчитан из примерной величины среднедушевого медианного дохода (44,2%).

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