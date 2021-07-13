🚭 Отпуск некурящим предложили увеличить на 10 дней

Отпуск некурящим работникам предложили увеличить на 10 дней по сравнению с курящими сотрудниками.

Такое предложение отправил член Общественной палаты Султан Хамзаев на имя Михаила Мишустина.

«Предлагаю рассмотреть возможность внесения в Трудовой кодекс Российской Федерации права для некурящих сотрудников на дополнительные десять дней отпуска в году», — говорится в письме.

Цитата по RT.

По информации издания, в предложении указано, что в среднем курящий работник тратит около 60 минут рабочего времени на перекуры. Что за год — примерно 20 рабочих дней.

А значит, некурящим надо продлить отпуск хотя бы на 10 дней.

Тем более, дополнительный отпуск может служить мотивацией для соблюдения здорового образа жизни.

Стоит отметить, что в 2019 году уже предлагалось увеличить отпуск некурящим, но на 14 дней. Подробнее — тут. Однако это предложение так и не было реализовано.