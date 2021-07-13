💸 После штрафа за невыдачу чека у компании выросла выручка в 2 раза

Крымская столовая получила штраф за невыдачу чека. После этого у компании общепита продажи выросли в 2 раза.

Об этом рассказали региональные налоговики. Наглядный пример отраслевых проектов ФНС Республики Крым по проверкам компаний — столовая в Алуште.

Первоначально за невыдачу чека компания общепита получила предупреждение, второй раз — штраф. После этого у столовой выросла выручка:

«Владелец заведения проигнорировал требование налоговых органов и при повторном нарушении уже был оштрафован. После чего работа столовой показала значительный скачок в росте выручки: если до проведения проверки она составляла в среднем 100 тысяч рублей в день, то после увеличилась в два раза — до 200 тысяч в день».

Также региональные налоговики отметили, что в июне 2021 года было проверено более 200 объектов общепита и 700 объектов рыночной торговли. Из-за чего выросла выручка предприятий данных отраслей более чем на 1 млрд рублей.