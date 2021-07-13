Зарплату, которую платили в нерабочие ковидные дни, можно учесть в расходах УСН

Расходы на выплату зарплаты за нерабочие дни из-за ковида можно учесть в базе по УСН.

Такой вывод следует из письма Минфина от 16.06.2021 № 03-11-06/2/47346.

Любые расходы, которые обязан нести работодатель по закону, если они документально подтверждены, можно учесть в расходах при расчете налога УСН.

Расходы на зарплату в установленные нерабочие дни — не исключение.

Власти обязали работодателей выплачивать заработную плату в установленные нерабочие дни из-за ситуации с ковидом.

Поэтому принимать такие затраты можно учесть в расходах УСН.