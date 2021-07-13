💥 Россиянин, оштрафованный налоговиками на 30 миллионов за валютный перевод, дошел до Конституционного суда и выиграл дело

Конституционный Суд запретил привлекать граждан к административной ответственности при вынужденном использовании ими иностранных банков для возврата средств в Россию.
Опубликовано Постановление КС № 34-П от 09.07.2021.
Напомним предысторию дела.
В 2014 году Николай Кузнецов перевел 616 тысяч долларов своему отцу со счета в Транскапиталбанке, в котором у него был открыт вклад в американской валюте. Счет отца Кузнецова находился в Мособлбанке, то есть перевод был из одного российского банка в другой.Конституционный суд в своем постановлении указал, что российским гражданам, попавшим в противоправную ситуацию из-за международных санкций, необходимо оказывать содействие, а не усугублять их сложное правовое положение.
Однако долларовый перевод осуществлялся через корреспондентский счет в американском подразделении банка Standard Chartered, который заблокировал платеж, поскольку Мособлбанк находился под санкциями США. То есть деньги оказались за границей не по воле гражданина. Так сложились обстоятельства.
Позже Кузнецову-сыну все-таки удалось добиться разблокировки суммы в американском банке, который перевел ее в Barclays в Лондоне, где проживает Кузнецов. Уже оттуда сын совершил перевод отцу в российский Сбербанк.
ИФНС посчитала этот перевод незаконной валютной операцией, так как она проходила без участия уполномоченного российского банка, и наложила штраф 30,9 млн. рублей (75 % от суммы) по части 1 статьи 15.25 КоАП.
Если из-за санкций законная валютная операция формально перестала соответствовать критерию разрешенной в соответствии с российским валютным законодательством, этого недостаточно для признания незаконными действий гражданина по восстановлению права собственности на принадлежащее ему имущество.Решения по делу Кузнецова должны быть пересмотрены, заявил Конституционный суд.