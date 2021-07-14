Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Отказавшихся от прививки работников метро и водителей трамваев начали отстранять от работы

Редакция сайта klerk.ru «Клерк» — крупнейший сайт для бухгалтеров. Мы не берем денег за статьи, новости или скачивание документов. Мы делаем все, чтобы сделать работу бухгалтеров проще. «Клерк»
Рубрика Трудовое право
Версия для печати

Столичные предприятия городского транспорта начали отстранять от работы сотрудников за отказ от вакцинации без наличия противопоказаний. Отстранять — но не увольнять.

Видимо, в каком-то СМИ вместо отстранения написали про увольнение. Причем про увольнение сотрудника с медотводом. Так как Дептранс Москвы в своем телеграм-канале опубликовал опровержение информации об увольнении.

Дептранс Москвы настроен решительно — судиться с источником фейковой информации об увольнении непривитых.

он

Об отстранении непривитых сотрудников сообщили в «Открытых медиа». Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта планирует подать коллективные иски к московскому метро и Мосгортрансу.

Работников метрополитена заставляются подписывать обязательство о прохождении вакцинации. В п. 2 этого обязательства указано, что работник дает свое согласие на отстранение от работы без зарплаты с 15 июля.

Если сотрудник отказывается подписывать обязательство, то составляется акт об отказе работника от подписания обязательства.

длю

Фото взято с сайта «Открытие медиа».

Случаи отстранения от работы начались с 9 июля, а может быть и раньше. Ведь не все сотрудники метрополитена обратились в профсоюз, пока только 10. Сейчас отстраняют за отказ от подписания обязательства.

Профсоюз обратился к КПРФ с просьбой о поддержке. Ою этом рассказал председатель профсоюза Юрий Дашков на круглом столе КПРФ в Госдуме.

та

Фото взято с сайта «Открытие медиа».

Как отмечается в просьбе, принуждение к участию в «медицинском эксперименте» нарушает конституционные права, работники начали задумываться о забастовках. Кроме этого, отстранение от работы сотрудников негативно скажется на работе метрополитена. Такие действия приведут к уменьшению рейсов и, следовательно, увеличению времени между транспортом.

«По сути, Дептранс собирается вакцинировать 100% сотрудников», — заявил Дашков.

Цитата по «Открытым медиа».

Обязательная вакцинация: как не поссориться с властями и не получить иск от работника — читать здесь.

Подборка полезных мероприятий

Разместить