Отказавшихся от прививки работников метро и водителей трамваев начали отстранять от работы

Столичные предприятия городского транспорта начали отстранять от работы сотрудников за отказ от вакцинации без наличия противопоказаний. Отстранять — но не увольнять.

Видимо, в каком-то СМИ вместо отстранения написали про увольнение. Причем про увольнение сотрудника с медотводом. Так как Дептранс Москвы в своем телеграм-канале опубликовал опровержение информации об увольнении.

Дептранс Москвы настроен решительно — судиться с источникомоб увольнении непривитых.

Об отстранении непривитых сотрудников сообщили в «Открытых медиа». Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта планирует подать коллективные иски к московскому метро и Мосгортрансу.

Работников метрополитена заставляются подписывать обязательство о прохождении вакцинации. В п. 2 этого обязательства указано, что работник дает свое согласие на отстранение от работы без зарплаты с 15 июля.

Если сотрудник отказывается подписывать обязательство, то составляетсяработника от подписания обязательства.

Фото взято с сайта «Открытие медиа».

Случаи отстранения от работы начались с 9 июля, а может быть и раньше. Ведь не все сотрудники метрополитена обратились в профсоюз, пока только 10. Сейчас отстраняют за отказ от подписания обязательства.

Профсоюз обратился к КПРФ с просьбой о поддержке. Ою этом рассказал председатель профсоюза Юрий Дашков на круглом столе КПРФ в Госдуме.

Фото взято с сайта «Открытие медиа».

Как отмечается в просьбе, принуждение к участию в «медицинском эксперименте» нарушает конституционные права, работники начали задумываться о забастовках. Кроме этого, отстранение от работы сотрудников негативно скажется на работе метрополитена. Такие действия приведут к уменьшению рейсов и, следовательно, увеличению времени между транспортом.

«По сути, Дептранс собирается вакцинировать 100% сотрудников», — заявил Дашков.

Цитата по «Открытым медиа».

Обязательная вакцинация: как не поссориться с властями и не получить иск от работника — читать здесь.