Отказавшихся от прививки работников метро и водителей трамваев начали отстранять от работы

Столичные предприятия городского транспорта начали отстранять от работы сотрудников за отказ от вакцинации без наличия противопоказаний. Отстранять — но не увольнять.
Видимо, в каком-то СМИ вместо отстранения написали про увольнение. Причем про увольнение сотрудника с медотводом. Так как Дептранс Москвы в своем телеграм-канале опубликовал опровержение информации об увольнении.Дептранс Москвы настроен решительно — судиться с источником фейковой информации об увольнении непривитых.
Об отстранении непривитых сотрудников сообщили в «Открытых медиа». Межрегиональный профсоюз работников общественного транспорта планирует подать коллективные иски к московскому метро и Мосгортрансу.
Работников метрополитена заставляются подписывать обязательство о прохождении вакцинации. В п. 2 этого обязательства указано, что работник дает свое согласие на отстранение от работы без зарплаты с 15 июля.Если сотрудник отказывается подписывать обязательство, то составляется акт об отказе работника от подписания обязательства.
Фото взято с сайта «Открытие медиа».
Случаи отстранения от работы начались с 9 июля, а может быть и раньше. Ведь не все сотрудники метрополитена обратились в профсоюз, пока только 10. Сейчас отстраняют за отказ от подписания обязательства.Профсоюз обратился к КПРФ с просьбой о поддержке. Ою этом рассказал председатель профсоюза Юрий Дашков на круглом столе КПРФ в Госдуме.
Фото взято с сайта «Открытие медиа».
Как отмечается в просьбе, принуждение к участию в «медицинском эксперименте» нарушает конституционные права, работники начали задумываться о забастовках. Кроме этого, отстранение от работы сотрудников негативно скажется на работе метрополитена. Такие действия приведут к уменьшению рейсов и, следовательно, увеличению времени между транспортом.
«По сути, Дептранс собирается вакцинировать 100% сотрудников», — заявил Дашков.Цитата по «Открытым медиа».
Обязательная вакцинация: как не поссориться с властями и не получить иск от работника — читать здесь.