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🔎 Контроль по трудовым мигрантам будет проходить по-новому

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Рубрика Иностранные работники
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Новый регламент проверок работодателей трудовых мигрантов разработан МВД.

По новому проекту, МВД сможет запрашивать любые документы по трудовым мигрантам, а работодатель обязан будет их предоставить. Таким образом министерство будет проверять законность пребывания иностранцев и осуществления трудовой деятельности, пишет «ТАСС».

Проверки могут быть как плановые, так и внеплановые.

По итогам проверки составляется акт, а при выявлении нарушений — предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Кроме этого, по информации издания, сотрудники МВД смогут составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований миграционного законодательства.

Правила пребывания мигрантов планируют изменить, а временное разрешение на проживание — отменить. Подробнее — тут.

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