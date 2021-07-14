🔎 Контроль по трудовым мигрантам будет проходить по-новому

Новый регламент проверок работодателей трудовых мигрантов разработан МВД.

По новому проекту, МВД сможет запрашивать любые документы по трудовым мигрантам, а работодатель обязан будет их предоставить. Таким образом министерство будет проверять законность пребывания иностранцев и осуществления трудовой деятельности, пишет «ТАСС».

Проверки могут быть как плановые, так и внеплановые.

По итогам проверки составляется акт, а при выявлении нарушений — предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Кроме этого, по информации издания, сотрудники МВД смогут составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований миграционного законодательства.