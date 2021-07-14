При продаже валюты ниже курса ЦБ фирма на УСН не учитывает внереализационный расход

Отрицательная курсовая разница не входит в состав расходов, которые можно учитывать при УСН.

Об этом сообщает Минфин в письме № 03-11-06/2/48987 от 22.06.2021.

Валютно-обменные операции во внебанковском секторе относятся к операциям, связанным с обращением российской или иностранной валюты, и не признаются реализацией товаров.

Таким образом, операции по купле-продаже иностранной валюты за российские рубли, осуществляемые организациями и ИП на УСН, для которых эти операции не являются лицензируемым видом деятельности, не признаются реализацией.

Соответственно по таким операциям будет внереализационный доход.

При продаже иностранной валюты по курсу выше установленного Банком России, на УСН образуется положительная курсовая разница в виде разницы между курсом продажи иностранной валюты банку и официальным курсом ЦБ, которая учитывается в составе доходов. При продаже иностранной валюты по курсу ниже установленного ЦБ отрицательная курсовая разница в расходы в целях налогообложения не включается, так как расходы в виде отрицательной разницы, образующейся вследствие отклонения курса продажи иностранной валюты от официального курса ЦБ, в статью 346.16 НК не включены.

То есть при УСН такие расходы не учитываются.