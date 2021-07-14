🔥 Открытие века: в бюджете нет денег, потому что у налоговиков не работает программа. Снова проблемы с ПО у налоговиков

Ответ налоговика на вопрос, почему нет возврата по письму с мая: «программа не работает, а потому денег в бюджете нет!». Удивительное открытие, нужно его в Минфине показать. А если серьезно, бухгалтеры снова жалуются на проблемы с ПО у налоговиков.

Рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«Очередное фиаско с ИФНС! Сегодня звоню и уточняю, почему на письма не отвечаете? Почему денег по заявлению от 18.05.2021 не возвращаете?

Ответ: «Программа обновляется, и поэтому в бюджете денег нет!».

Я говорю, в следующий раз реально телевидение позову, чтобы ответ компетентного органа услышали, а мне в ответ: "Вы угрожаете?!". И бросили трубку. Перегрев что ли в ИФНС?».

Кто-то пишет о своем случае:

«В пятницу ездила лично В свою ИФНС № 43, ничего внятного не ответили. Приехала поздно, якобы руководство уже ушло, пятница — короткий день. Вчера поехала снова, сказала, что не уйду пока не ответят.

Разговаривала с зам. отдела, та на ухо сказала, что база висит с конца мая, якобы они всё видят, но ничего сделать не могут, всё усовершенствованное снова усовершенствуют, чтобы к декабрю одной кнопочкой управлять.

Взяли телефон, сегодня перезвонили, каким-то образом смогли разрешить мою ситуацию, которая с мая в подвешенном состоянии была».

А у кого-то, наоборот, удивительный результат. Подали на возврат, и им сразу все вернули:

«А меня сегодня 7727 ну очень удивила. Вот в первый раз такое: в пятницу через ЛК ЮЛ подала заявления на возврат. И сегодня все зачислилось на р/счет. Директор и я в изумлении полном».

Еще пишут, что налоговики возврат только после жалобы делают. И потому — советуют жаловаться в Управление.