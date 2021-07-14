👉 Что изменится в расчете налога на имущество организаций

ФНС отправила по нижестоящим инспекциям письмо с информацией об изменениях в налогообложении имущества в связи с принятием закона № 305-ФЗ от 05.07.2021 г.

Один из разделов письма посвящен налогу на имущество организаций. Вот какие поправки начнут действовать в ближайшее время.

Из полномочий субъектов РФ исключено установление срока уплаты налога. При этом вводятся единые сроки уплаты налога и авансовых платежей: налог подлежит уплате в срок, следующего за истекшим налоговым периодом; авансовые платежи — не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом (пункты 78, 82 статьи 2 закона).

Орган исполнительной власти субъекта РФ в течение пяти дней со дня внесения изменений в перечень объектов, облагаемых налогом от кадастровой стоимости, направляет изменения в электронной форме в региональное Управление ФНС и размещает их на своем официальном сайте или на официальном сайте региона (пункт 79 статьи 2 закона).

Установлен порядок расчета налога от кадастровой стоимости по объекту, находящемуся в общей долевой собственности (пункт 79 статьи 2 закона).

Для налоговых периодов 2022, 2023 гг. установлено, что налоговые ставки в отношении железнодорожных путей общего пользования и сооружений, являющихся их неотъемлемой технологической частью, не могут превышать 1,6 процента (пункт 80 статьи 2 закона).

Определен порядок расчета налога в отношении объекта налогообложения, прекратившего свое существование в связи с его гибелью или уничтожением (пункт 81 статьи 2 закона).

Введен порядок предоставления налоговых льгот российским организациям, имеющим право на налоговые льготы в отношении объектов налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость (пункт 81 статьи 2 закона).

Уточнен порядок представления налоговых деклараций в отношении имущества, место нахождения которого во внутренних морских водах России (пункт 83 статьи 2 закона).

С 1 января 2023 г. (за налоговый период 2022 года и последующие периоды) установлено, что организации не включают в налоговую декларацию сведения об объектах налогообложения, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость.

В случае, если у налогоплательщика — российской организации в истекшем налоговом периоде имелись только такие объекты налогообложения, налоговая декларация не представляется.